ABD Ulusal Futbol takımı, Irak'a yapılan saldırı sonrası Katar kamp programını erteledi
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ABD Ulusal Futbol takımı, Irak'a yapılan saldırı sonrası Katar kamp programını erteledi

ABD Futbol Federasyonu, Orta Doğu bölgesindeki gelişmeler nedeniyle ulusal futbol takımının Katar'daki kamp programının ertelendiğini açıkladı.

04.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:41
ABD Ulusal Futbol takımı, Irak'a yapılan saldırı sonrası Katar kamp programını erteledi

ABD Federasyonu, Orta Doğu bölgesindeki gelişmeler nedeniyle ulusal futbol takımının 'daki kamp programının ertelendiğini açıkladı.


ABD Futbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Federasyon, bölgede gelişmekte olan durum nedeniyle ulusal takımın planlanan ocak eğitim kampı için Katar'a seyahati ertelemeye karar verdi." ifadelerine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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