ABD Ulusal Futbol takımı, Irak'a yapılan saldırı sonrası Katar kamp programını erteledi
ABD Futbol Federasyonu, Orta Doğu bölgesindeki gelişmeler nedeniyle ulusal futbol takımının Katar'daki kamp programının ertelendiğini açıkladı.
ABD Futbol Federasyonu, Orta Doğu bölgesindeki gelişmeler nedeniyle ulusal futbol takımının Katar'daki kamp programının ertelendiğini açıkladı.
ABD Futbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Federasyon, bölgede gelişmekte olan durum nedeniyle ulusal takımın planlanan ocak eğitim kampı için Katar'a seyahati ertelemeye karar verdi." ifadelerine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle