ABD, Ukrayna ve Tayvan'a yönelik tehditlere diplomasiyle yaklaşacak

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması ve Çin'in Tayvan'ı tehdit etmesine ilişkin değerlendirmede bulunurken, ABD'nin her iki konuya da savaşa girmeyecek şekilde diplomasi ile yaklaşacağını söyledi.

Austin, Defense One haber sitesinin "2022 Savunma Görünümü" başlıklı oturumunda konuştu.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı yığınak hatırlatılarak Moskova'nın Ukrayna topraklarını işgal etmesinin ABD için "kırmızı çizgi" olup olmadığı sorusuna Austin, "Şu aşamada kumlara çizgiler çizmenin faydası yok." yanıtını verdi.

"Ukrayna'yı savunma konusunda ABD'nin güvenirliği mevzu bahis değil mi?" sorusunu ise Austin, şöyle cevapladı:

"Rusya Ukrayna'yı işgal ettiği takdirde kendi itibarı konusunda kaygılanması gerekir, çünkü uluslararası toplum Ukrayna'ya yeni bir müdahaleye oldukça sert tepki gösterecektir."

Çin'in Tayvan'ı işgali ihtimali konusunda da herhangi bir kırmızı çizgi çizmediklerini belirten Austin, "Her iki olayda da (Ukrayna ve Tayvan'a yönelik tehdit), amacımız herhangi bir çatışmaya girmeyecek şekilde diplomasi ile liderlik etmektir." diye konuştu.

Austin, Çin'in yaz aylarında dünyanın yörüngesinde tam bir tur atan hipersonik bir hava aracı test ettiğine ilişkin soruları ise geçiştirmeye çalıştı.

ABD'li bakan, ABD'nin savunma sanayisine güvendiğini ve halen teknolojik olarak en üstün güç olduklarını belirtti.

Çin'in hipersonik kabiliyetlerine ilişkin ise "Hem Çin'in hem Rusya'nın bu kabiliyetleri geliştirmeye çalıştığını görüyoruz. Bunu devam etmesini de bekliyoruz. Ancak ben sadece bu kabiliyetlere karşı kendimizi savunmaya değil aynı zamanda bu kabiliyetlerde de üstünlüğümüzü korumaya odaklanıyorum." dedi.

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri

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