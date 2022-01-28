ABD, Ukrayna-Rusya krizini görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyini toplantıya çağırdı - Haberler
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ABD, Ukrayna-Rusya krizini görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyini toplantıya çağırdı

AA, Betül Yürük - Güncel
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ABD, Ukrayna-Rusya krizini görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyini toplantıya çağırdı

BİRLEŞMİŞ ABD, Ukrayna ve Rusya arasındaki krizi görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini toplantıya çağırdı.

BİRLEŞMİŞ ABD, Ukrayna ve Rusya arasındaki krizi görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini toplantıya çağırdı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehditkar davranışı ve Rus birliklerinin Ukrayna sınırına ve Belarus'a yığılması üzerine" BMGK'yi 31 Ocak Pazartesi toplantıya çağırdıklarını duyurdu.

Avrupa'ya ve küresel barış ve güvenliğe tehdit karşısında tansiyonu diplomasi yoluyla düşürmeye çalıştıklarını belirten Thomas Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'nin diplomasi için çok önemli bir yer olduğunu söyledi.

AA / Betül Yürük - Güncel

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