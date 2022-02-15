ABD Ukrayna'nın Başkenti Kiev'deki Elçiliği Lviv'e Taşıyor - Haberler
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ABD Ukrayna'nın Başkenti Kiev'deki Elçiliği Lviv'e Taşıyor

DailyMotion.com - Güncel
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliği kapatarak diplomatik personeli geçici olarak Lviv'e taşıma sürecinde olduklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliği kapatarak diplomatik personeli geçici olarak Lviv'e taşıma sürecinde olduklarını açıkladı. Blinken, "Rusya'nın iyi niyetle diyalogu tercih etmesi halinde diplomasi yolu açık" dedi.

ABD Ukrayna'nın Başkenti Kiev'deki Elçiliği Lviv'e Taşıyor

DailyMotion.com - Güncel

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