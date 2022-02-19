ABD: Ukrayna'daki siber saldırıların sorumlusu Rusya

ABD yönetimi, Ukrayna'da hafta başında Savunma Bakanlığının internet sitesi ve bazı bankalara yönelik düzenlenen siber saldırıların sorumlusunun Rusya olduğunu ileri sürdü.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin siber ve teknolojiden sorumlu danışman yardımcısı Anne Neuberger, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin günlük basın toplantısında konuk olarak açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın siber saldırıları sıklıkla kullandığını ve Kasım 2021'den bu yana buna karşı hazırlıklı olduklarını belirten Neuberger, "Rus hükümetinin, Ukrayna bankalarına ve Savunma Bakanlığına bu hafta yapılan geniş çaplı siber saldırılardan sorumlu olduğuna inanıyoruz. Rus Ana İstihbarat Direktörlüğünün altyapısının Ukrayna merkezli IP adresleri ve alan adlarına yüksek hacimli veriler gönderdiğine dair teknik bilgimiz var." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın daha önce siber saldırıların sorumlularının geç belirlenmesinden yararlandığını öne süren Neuberger, bu nedenle de bir an önce saldırıların sorumlularını tespit ettiklerinin altını çizerek, "Rusya, gölgede hareket etmeyi seviyor ve sorumluluğu kanıtlanana kadar kötü niyetli siber eylemlerine devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'ye yönelik ciddi bir siber saldırı tehdidi yok

Söz konusu saldırının etkisinin çok büyük olmadığına işaret eden Neuberger, Rusya'nın bu tarz saldırılarının Ukrayna işgalinin altyapısını hazırlayan eylemleri ile uyumlu olduğunu söyledi.

Neuberger, Rusya'nın ABD anakarasına siber saldırı düzenleyeceğine dair ellerinde ciddi bir istihbarat bulunmadığını ancak yine de her duruma hazırlıklı olduklarını ve bu konuda özel sektörle de temasta olduklarını kaydetti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin internet siteleri ve Privatbank ile Oşadbank'ın internet bankacılığı sistemleri, 15 Şubat'ta siber saldırıya uğramıştı.

Ukrayna Stratejik İletişim Merkezinden yapılan açıklamada, saldırının arkasında Rusya'nın olabileceği iddia edilmişti.