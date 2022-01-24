ABD, Ukrayna'daki büyükelçilik personelinin ailelerinden ülkeyi terk etmelerini istedi - Haberler
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BBC

ABD, Ukrayna'daki büyükelçilik personelinin ailelerinden ülkeyi terk etmelerini istedi

ABD, Ukrayna'daki büyükelçilik personelinin ailelerinden ülkeyi terk etmelerini istedi
BBC - Haberler | Dünya

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'daki büyükelçilik personelinin ailelerinden bölgede artan gerilim nedeniyle ülkeyi terk etmelerini istedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'daki büyükelçilik personelinin ailelerinden bölgede artan gerilim nedeniyle ülkeyi terk etmelerini istedi.

Dışişleri Bakanlığı zorunlu olmayan personelinin de ülkeden ayrılmasına izin verirken, Ukrayna'daki ABD vatandaşlarından da benzer bir seçeneği düşünmesini istedi.

Yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı önemli bir askeri harekat planladığına dair haberler olduğu belirtildi.

Ukrayna sınırına 100 bin kişilik askeri birliklerini konuçlandıran Rusya, Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığına yönelik iddiaları yalanladı.

BBC

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