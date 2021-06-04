Abd: "Uçan Şeyler Uzaylılar Değil Ama Ne, Bilmiyoruz"

Dünyanın önde gelen gazetelerinden New York Times, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un UFO dosyasıyla ilgili ikinci bombayı bugün patladı.

Dünyanın önde gelen gazetelerinden New York Times, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un UFO dosyasıyla ilgili ikinci bombayı bugün patladı.

Daha önce Pentagon'un "Tanımlanamayan Hava Olayları" dediği görüntüleri yayınlayan, geçen Aralık'ta "Pentagon UFO görüntülerini inceleyip rapor hazırlayacak" diye manşet atan gazete, bu sabah o rapordan sızanları yazdı.

Gazeteye göre, görüntüler incelendi ve yetkililer ne "Evet" ne "Hayır" dedi.

UZAYLI TEKNOLOJİSİ DEĞİL

ABD'li yetkililere göre savaş pilotlarının radarda gördükleri uzaylılar ya da uzaylı teknolojisi DEĞİL. Ancak rapora şu notu da düşüyorlar: "Ne olduklarını biz de bilmiyor, açıklayamıyoruz."

Raporda şöyle denildi: "Geçen 20 yıl içinde 120'den sonra tanımlanamayan hava olayları yaşandı. Bunlar Amerikan ordusu ya da teknolojisinin üretimi değiller."

Kaynak: Space Mag Türkiye