ABD uçakları Irak ve Suriye'de hava saldırıları düzenledi
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ABD uçakları Irak ve Suriye'de hava saldırıları düzenledi

ABD uçakları Irak ve Suriye'de hava saldırıları düzenledi
BBC - Haberler | Dünya

ABD, Irak'ta bulunan Amerikan personeli ve tesislerine yönelik insansız hava aracı saldırılarına misilleme olarak, Irak ve Suriye'deik İran destekli milisleri hedef alan hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

ABD, Irak'ta bulunan Amerikan personeli ve tesislerine yönelik insansız hava aracı saldırılarına misilleme olarak, Irak ve Suriye'deik İran destekli milisleri hedef alan hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

ABD Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada saldırılarda, Suriye'de ve Irak'ta ki birer noktada bulunan operasyonel ve silah depolama tesislerinin hedef alındığı bildirildi.

Saldırıların Başkan Joe Biden'ın direktifiyle düzenlendiği kaydedilirken, Başkan Biden beş ay önce görev başlamasındanm bu yana ikinci kez İran destekli milislere karşı misilleme saldırısı talimatı vermiş oldu.

İkinci saldırı emri

Biden son olarak geçen Şubat ayında, Irak'taki roket saldırılarına karşılık olarak Suriye'deki bir hedefe kısıtlı bir hava saldırısı emri vermişti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada "Bu saldırıların da göstermiş olduğu gibi, Başkan Biden ABD personelinin korunması için harekete geçeceği konusunda nettir" denildi.

Pentagon hedef alınan tesislerin aralarında Ketaib Hizbullah ve Ketaib Sayyid El Şuheda gruplarının da bulunduğu İran destekli milisler tarafından kullanıldığını bildirdi.

BBC
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