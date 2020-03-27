ABD Uçak Gemisi, Guam Adası'nda karantinaya alındı
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Amerika Birleşik Devletleri, Guam, Güncel

ABD Uçak Gemisi, Guam Adası'nda karantinaya alındı

Pasifik bölgesinde görevde bulunan ABD'nin "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine, gemi içinde görevli 5 bin askerle Guam Adası'nda karantinaya alındı.

27.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:06
ABD Uçak Gemisi, Guam Adası'nda karantinaya alındı

Pasifik bölgesinde görevde bulunan ABD'nin "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine, gemi içinde görevli 5 bin askerle Guam Adası'nda karantinaya alındı.

Salı günü tespit edilen 3 vakadan sonra gemide Kovid-19 testleri pozitif çıkan asker sayısı, iki günde 30'a yükseldi.

Güney Çin Denizi'nde, Filipin açıklarında seyreden gemi, görevli 5 bin askerle Guam Adası'na demirlenerek karantinaya alındı.

"Testleri pozitif çıkan denizcileri hızlı şekilde izole ettik"

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Donanma Operasyonları Komutanı Oramiral Mike Gilday, şu ifadeleri kullandı:

"Testler devam ederken, USS Theodore Roosevelt gemisinde yeni Kovid-19 pozitif vakalar tespit edildi. Bu tehdidi oldukça ciddiye alıyoruz ve virüsün gemide daha fazla ilerlememesini sağlamak için testleri pozitif çıkan denizcileri hızlı bir şekilde izole ettik. Şu anda hastanelik durumda olan asker bulunmuyor."

Gilday, önceliği virüs belirtisi gösteren askerlere yönelik olmak üzere, gemideki test sayısını artırmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Gemideki tüm askerlerin sağlığı için testler devam edecektir. Kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon faaliyeti de devam ediyor." dedi.

Geminin şu anda Guam Adası'nda bulunduğunu belirten Gilday, Pasifik'teki adada bulunan ABD Donanma Hastanesi kaynaklarının da gemiye tıbbı destek sağladığı bilgisini paylaştı.

Gilday, "Gemide yeni vakaların çıkmasını bekliyoruz ve testleri pozitif çıkan askerler, ek değerlendirme ve tedaviler için Guam Donanma Hastanesi'ne kaldırılacak." ifadelerini kullandı.

Pentagon'da vaka sayısı 613'e yükseldi

Diğer taraftan, ABD ordusunda Kovid-19 testi pozitif çıkan askerlerin sayısı 309'a yükseldi.

ABD Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışan ve testleri pozitif çıkan sivil personel sayısı 134'e, asker aileleri arasındaki vaka sayısı ise 108'e çıktı.

Bakanlığa bağlı sözleşmeli personel arasındaki vaka sayısı 62'de kaldı. Böylece Pentagon'da vaka sayısı 613'e yükselmiş oldu.

Kaynak: AA

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