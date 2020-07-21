ABD uçağının Kolombiya'ya yaptığı sert iniş kamerada Amerikan Federal Narkotik Dairesi'ne (DEA) ait uçak Kolombiya'nın başkenti Bogota'da havalimanına sert iniş yaptı.

Amerikan Federal Narkotik Dairesi'ne (DEA) ait uçak Kolombiya'nın başkenti Bogota'da havalimanına sert iniş yaptı. Kazada can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Amerikan Federal Narkotik Dairesi'ne (DEA)'ya ait uçak, Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki El Dorado Uluslararası Havalimanı'na sert iniş yaptı. Gövdesi üzerine iniş yapan uçağın iniş takımlarında meydana gelen arıza nedeniyle sert iniş yaptığı açıklandı. Havalimanı kameralarınca kaydedilen görüntülerde, uçağın yere temas ettikten sonra bir süre ilerlediği ve kayarak döndüğü görüldü. Kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA