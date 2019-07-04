ABD uçağı Suriye sınırında 1,5 saat radardan kayboldu

Suriye sınırlarına yaklaşan bir ABD uçağının radardan kaybolduktan 1,5 saat sonra ortaya çıktığı iddia edildi.

Dünya genelinde uçuş takibi yapan ADDS-B-EXCHING web sitesine göre, bir ABD Boeing B-8 Poseidon uçağı Akdeniz üzerinden Suriye hava sahasına 16 kilometre yaklaştığı anda radar ekranından kayboldu. Uçak 1,5 saat sonra ortaya çıktı. Uçağın Akdeniz'deki bir askeri üsten havalandığı, radardan kaybolduğu 1,5 saat içerisinde nereye gittiği konusunda bir bilgi olmadığı belirtildi. - ŞAM

Kaynak: İHA