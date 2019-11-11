ABD: Türkiye'yi NATO'da tutmak için bütün çabayı göstereceğiz

ABD: Türkiye'yi NATO'da tutmak için bütün çabayı göstereceğiz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, ülkesinin Türkiye’yi NATO ittifakı içinde tutmak için elinden gelenin en iyisini yapacağı söyledi.

11.11.2019 10:31 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:31
ABD: Türkiye'yi NATO'da tutmak için bütün çabayı göstereceğiz

(ABD) Başkanı 'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, ülkesinin 'yi NATO ittifakı içinde tutmak için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.


Robert O'Brien, ABD basınına yaptığı açıklamada, "Türkiye NATO üyesi ve çok önemli bir rol oynuyor. Türkiye'yi ittifak üyesi olarak kaybetmek ne Avrupa ne de ABD için iyi bir şey." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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