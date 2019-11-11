ABD: Türkiye'yi NATO'da tutmak için bütün çabayı göstereceğiz

11.11.2019 10:31 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:31

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, ülkesinin Türkiye'yi NATO ittifakı içinde tutmak için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.



Robert O'Brien, ABD basınına yaptığı açıklamada, "Türkiye NATO üyesi ve çok önemli bir rol oynuyor. Türkiye'yi ittifak üyesi olarak kaybetmek ne Avrupa ne de ABD için iyi bir şey." dedi. Euronews.com'da Görüntüle