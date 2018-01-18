Abd: "Türkiye'yi Deaş'a Yoğunlaşmaya Çağırıyoruz"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Ann Nauert, Türkiye'yi Afrin'de operasyon yapmamaya çağırarak, bölgede terör örgütü DEAŞ'a yoğunlaşılması gerektiğini ifade etti.

ABD'den olası Afrin operasyonuna ilişkin yeni bir açıklama daha geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Ann Nauert düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'yi Afrin operasyonunu gerçekleştirmemeye çağırdı. Nauert, Türkiye'nin şiddet olaylarını karışmaması gerektiğini, Türkiye'nin bölgede sadece DEAŞ'a yoğunlaşmasını istediklerini söyledi. - WASHINGTON