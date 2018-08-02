ABD, Türkiye'ye Yönelik Yaptırımlarını Magnitsky Yasası'na Dayandırıyor

ABD, uluslararası karşılığı olmayan Magnitsky Yasası ile Türkiye'ye yaptırım uygulamaya çalışıyor. Evanjelik rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılması talebini içeren açıklamalar sürerken "tespit paketleri" adlı yaptırım listesinin hazırlanması, ABD'nin bir NATO müttefikine karşı daha önce görülmemiş cezalar uygulamaya ne kadar yaklaştığını gösteriyor. Ankara ise NATO'daki muhatapları ve AB üyesi ülkeler nezdinde diplomatik görüşmelere önümüzdeki 48 saat içinde başlayacak.

PUTİN'E UYGULADIKLARI MODELİ UYGULUYORLAR

Habertürk'ün ulaştığı ABD'li kaynaklar yaptırımların, Rus hükümeti ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın yöneticilere yönelik hazırlanan yaptırımları model aldığını söyledi. Tespit paketlerinde belirlenen kişiler ve kurumların Hazine Bakanı ve Dışişleri Bakanı tarafından onaylanması gerekiyor.

NEDİR BU MAGNİTSKY YASASI?

Yaptırımlar, 2016 tarihli Küresel Magnitsky Yasası kapsamında hazırlanıyor. Bu yasa, ABD hükümetinin dünyanın herhangi bir yerinde yolsuzluk veya insan hakları ihlallerine karışan kişi, şirket ve diğer kurumları hedef almasına imkan veriyor. Yasa kapsamındaki yaptırımlar, ABD'deki varlıklara el konulmasına, seyahat yasakları konulmasına ve Amerikan kurumlarıyla iş yapmaya yasak getirilmesine olanak sağlıyor.

HAKAN ATİLLA'YI MI TEKLİF ETTİLER?

ABD'li diplomatik kaynaklar, Brunson'a karşı ABD'de tutuklu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın takasının teklif edildiği ancak bu iddianın henüz ABD'li yetkililerin resmî olarak doğrulanmadığı belirtiliyor.