ABD, Türkiye'ye yaptırım tasarısında geri adım attı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Jim Risch, Türkiye'ye yaptırım tasarısına onay vermek istemediklerini söyledi.
15.11.2019 10:31 | Son Güncelleme: 15.11.2019 10:31
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Jim Risch, Türkiye'ye yaptırım tasarısına onay vermek istemediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da görüşmesinin ardından konuşan Risch, "Muhtemelen, yaptırım tasarısını şimdi geçirmemek en iyisi" dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com