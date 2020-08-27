ABD Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelledi
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ABD Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelledi

ABD Dışişleri Bakanlığı, kendi vatandaşlarına yaptığı 'küresel seyahat uyarısı' listesinde Türkiye'nin durumunu güncelledi.

27.08.2020 16:47 | Son Güncelleme: 27.08.2020 16:51

ABD Dışişleri Bakanlığı, kendi vatandaşlarına yaptığı 'küresel seyahat uyarısı' listesinde Türkiye'nin durumunu güncelledi. Bakanlık Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulundu ve Türkiye'nin bazı bölgelerinde salgın riskinin arttığını, mecburi bir seyahat durumunda da bakanlık tarafından yayımlanan tavsiyelerin dikkate alınmasını istedi.

12 İL LİSTEDEN ÇIKARILDI

Ayrıca açıklamada, olası terör olayları nedeniyle Şırnak ve Hakkari illeri ile Suriye'ye 10 kilometre uzaklıktaki bölgeler için 4'üncü seviye olan 'gitmeyin' uyarısı yapıldı.

Diğer yandan 6 Ağustos'taki açıklamada yer alan Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Tunceli ve Van illeri için yapılan uyarının son güncellemede kaldırılması dikkat çekti.

(İHA)

ABD Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelledi

Kaynak: İHA

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