ABD Türkiye ve beş ülkeden ithalata vergi getirdi, askıya aldı
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ABD Türkiye ve beş ülkeden ithalata vergi getirdi, askıya aldı

ABD Türkiye ve beş ülkeden ithalata vergi getirdi, askıya aldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ABD, Türkiye ve diğer beş ülkeden yapılan bazı ürünlerin ithalatına yüzde 25 vergi getirileceğini açıkladı.

ABD, Türkiye ve diğer beş ülkeden yapılan bazı ürünlerin ithalatına yüzde 25 vergi getirileceğini açıkladı. Açıklamaya göre, yeni vergiler uluslararası müzakereler sürerken askıda olacak.

The Guardian'ın haberine göre, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai'nin yaptığı açıklamada, Türkiye, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Hindistan ve Avusturya'dan ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getirilmesine onay verildiği açıklandı.

ABD yasaları uyarınca bir yıldır yürütülen incelemede, bu ülkelerde uygulanan dijital hizmet vergilerinde Amerikan şirketlerine ayrımcılık yapıldığı sonucuna varılmıştı.ABD Ticaret Temsilciliği bunun üzerine bu ülkelerden ithal edilen 2 milyar dolarlık ürüne yüzde 25 vergi getirilmesine karar verdi.Açıklama göre, yürürlüğe girmesi durumunda, Türkiye'den ithal 310 milyon dolarlık ürün ek gümrük vergisine tabi olacak. Bu tutar İngiltere için 887 milyon dolar, İtalya için 386 milyon dolar, İspanya için 323 milyon dolar, Hindistan için 118 milyon dolar ve Avusturya için 65 milyon dolar olarak belirlendi.ABD Ticaret Temsilciliği'nin internet sitesindeki listeye göre, ek gümrük vergilerinden, Türkiye'den ithal edilen bazı halılar, nevresim ve ev tekstili ürünleri, granit ve taş cinsleri, porselen ve seramik ürünleri ve altın ile gümüş takılar etkilenecek.Açıklamaya göre, söz konusu vergiler, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve G20 süreçleri kapsamında çok taraflı olarak yürütülen müzakerelerin tamamlanmasına zaman tanımak amacıyla 180 güne kadar askıda olacak.

Açıklamada, "ABD, dijital hizmet vergilerine ilişkin endişelerimiz dahil olmak üzere uluslararası vergilendirmeyle ilgili bir dizi konuya çok taraflı bir çözüm bulunmasına odaklanıyor" diyen Tai, ABD, OECD ve G20 süreçleri aracılığıyla uluslararası vergi konularında mutabakata varılması konusunda kararlı olduklarının altını çizdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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