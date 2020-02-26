ABD: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok
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ABD: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, ülkesinin, Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırına yakın bölgelere bir daha asker konuşlandırma planının olmadığını bildirdi.

26.02.2020 23:03 | Son Güncelleme: 26.02.2020 23:03
ABD: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, ülkesinin, 'nin kuzeydoğusunda sınırına yakın bölgelere bir daha asker konuşlandırma planının olmadığını bildirdi.


Orgeneral Milley, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde 2021 savunma bütçesine ilişkin soruları yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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