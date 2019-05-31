ABD: Türkiye'nin S-400 alması NATO için 'tahrip edici'

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Kathryn Wheelbarger, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının Türkiye'nin NATO ile işbirliği ve ortak F-35 savaş uçağı programı için "tahrip edici" olacağını söyledi.

Wheelbarger, Ankara'nın S-400 savunma sistemi almasının Batı ittifakıyla birlikte çalışmasına zarar vereceğini ve Washington'u yaptırım yapmaya zorlayacağı görüşünü dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle