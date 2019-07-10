ABD: Türkiye'nin S-400 alımında pozisyonumuz değişmedi, ağır sonuçları olacak
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400'ü almasıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400'ü almasıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.
Ankara'nın S-400'ler ile ilgili anlaşmayı devam ettirmesi halinde bunun ağır sonuçlarının olacağını dile getiren Ortagus, Rus hava savunma sistemleriyle ilgili ABD'nin pozisyonunun değişmediğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Son Dakika Haberleri
23:14 ABD: Manhattan Temyiz Mahkemesi Trump'ın sosyal medyada hesaplarını engellemesini Anayasa'ya aykırı...
21:31 ABD'de bulunan ünlü eğlence parkı Disneyland'da çıkan kavganın görüntüleri sosyal medyada olay oldu