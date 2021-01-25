ABD, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasından memnun
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ABD, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasından memnun

25.01.2021 19:57 | Son Güncelleme: 25.01.2021 20:25

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Sözcü Price, Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelere ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Price, "ABD, Yunanistan ile Türkiye arasındaki istikşafi görüşmelerin, bugün İstanbul'da yeniden başlamasını ve her iki hükümetin de sürece bağlılığını memnuniyetle karşılıyor. Doğu Akdeniz'de gerilimin düşürülmesine yönelik tüm çabaları destekliyoruz." ifadesini kullandı.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU, SONRAKİ GÖRÜŞME ATİNA'DA

Türkiye ile Yunanistan arasında İstanbul'da yapılan istikşafi görüşmelerin 61. turu bugün tamamlanmıştı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşmelere, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler-Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan katılırken, Yunanistan'ı emekli Büyükelçi Pavlos Apostolidis, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Büyükelçi Aleksandros Kuyu ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nin Özel Kalem Müdürü İfigeniya Kanara temsil etmişti.

Görüşmede, daha önce yapılan 60 turda ele alınan konular değerlendirilerek, mevcut durum ve son gelişmeler ile geleceğe yönelik bu konularda atılabilecek adımlar ele alınmıştı.

Taraflar, istikşafi görüşmelerin 61. turunda, bir sonraki görüşmenin Atina'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.

ABD, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasından memnun

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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Haber Yorumları (6)
ADANALI II: Ilk ve son degil , bunlar masaya oturup keyif cay icerler masadan kalkinca yine kendi bildikleri yolda devam ederler.
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OSMAN: Akdenizin neyini görüşeceğiz onların hiçbir hakkı yok denize kıyısı bile yok. Bu ne saçmalık akdeniz bizimdir. Bunlar uyun piyon Tabikikide oruç reis işinin basında olsun kimseye danışacak halimizde yok.
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SIZE SORAN MI OLDU KI: MEMNUN MUSUNUZ DIYE ?
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