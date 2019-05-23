ABD-Türkiye arasında S-400 krizi: Uzmanlar, CAATSA yaptırımlarını 'kabus' senaryosu olarak görüyor

ABD'nin S-400'e rakip Patriot savunma sistemine dair mart ayı sonunda yaptığı gözden geçirilmiş teklife, Türkiye'nin yanıt vermesi için zaman daralıyor. Washington'ın Ankara'ya verdiği mühlet haziran ayının ilk haftasında doluyor. Taraflar bir süredir Patriot füzeleri konusunda üst düzey ve teknik komiteler düzeyinde yoğun müzakereler yürütüyorlardı.

Eğer Türkiye, herhangi bir uzatmaya gidilmesini beklenmeden bu tarihten sonra Rusya ile yaptığı S-400 alımına ilişkin anlaşmayı iptal edip ABD yapımı savunma sistemini satın alma kararını vermezse yaptırımların kaçınılmaz olduğu konuşuluyor. Euronews.com'da Görüntüle