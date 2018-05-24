Son Dakika! ABD, İran'la İlişkisi Olan Türk Şirketlere Yaptırım Uyguladı
ABD Hazine Bakanlığı'nın İran'a yönelik yaptırım paketinin içerisinde İran'la ilişkisi olan 4 Türk şirketinin ve bir Türk vatandaşının da olduğu ortaya çıktı.
ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yaptırımları içeren yeni bir paket açıkladı. Açıklanan listede bir Türk vatandaşı ve Türk şirketlerin de olduğu bildirildi.
ABD TÜRKİYE'Yİ DE HEDEF ALDI
Reuters'ın, ABD Hazine Bakanlığı'nın resmi internet sitesine dayandırarak verdiği son dakika haberine göre ABD, İran'a yönelik yeni yaptırım paketinde Türkiye'yi de hedef aldı.
İRAN ŞİRKETLERİYLE BAĞLANTILI TÜRK ŞİRKETLER
Haberde, Türkiye ve İran'dan Mahan Air ve Meraj Air ile bağlantılı olan şirketlere yaptırım kararı alındığı ifade edildi.
YAPTIRIM LİSTESİNDE BİR TÜRK VATANDAŞI DA VAR
Haberde ayrıca iki İranlı'yla birlikte 1 Türk vatandaşının da yaptırım listesine dahil edildiği belirtildi.