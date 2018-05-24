Son Dakika! ABD, İran'la İlişkisi Olan Türk Şirketlere Yaptırım Uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yaptırımları içeren yeni bir paket açıkladı. Açıklanan listede bir Türk vatandaşı ve Türk şirketlerin de olduğu bildirildi.

ABD TÜRKİYE'Yİ DE HEDEF ALDI

Reuters'ın, ABD Hazine Bakanlığı'nın resmi internet sitesine dayandırarak verdiği son dakika haberine göre ABD, İran'a yönelik yeni yaptırım paketinde Türkiye'yi de hedef aldı.

İRAN ŞİRKETLERİYLE BAĞLANTILI TÜRK ŞİRKETLER

Haberde, Türkiye ve İran'dan Mahan Air ve Meraj Air ile bağlantılı olan şirketlere yaptırım kararı alındığı ifade edildi.

YAPTIRIM LİSTESİNDE BİR TÜRK VATANDAŞI DA VAR

Haberde ayrıca iki İranlı'yla birlikte 1 Türk vatandaşının da yaptırım listesine dahil edildiği belirtildi.