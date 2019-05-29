ABD Türk pilotların aldığı F-35 eğitimini 'ciddi şekilde durdurmayı' düşünüyor
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türk pilotlara verilen F-35 savaş uçakları eğitimini ciddi manada durdurmayı düşündüğü belirtildi. Türkiye'nin Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'leri satın alması, NATO üyesi iki ülke arasında ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türk pilotlara verilen F-35 savaş uçakları eğitimini ciddi manada durdurmayı düşündüğü belirtildi. Türkiye'nin Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'leri satın alması, NATO üyesi iki ülke arasında ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.
Reuters Haber Ajansı'na konuşan ve F-35 programı konusunda bilgi sahibi iki yetkili nihai kararın henüz verilmediğini söylerken, ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Askeri Havacılık Üssü'nde eğitim gören Türk pilotların Türkiye'ye geri gönderilip gönderilmeyeceği de henüz bilinmiyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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