ABD, turizm sektörünün kalkınması için Tunus'a 50 milyon dolarlık fon sağladı

Tunus'ta turizm sektörünü kalkındırmak için yürütülen projeye ABD'nin 50 milyon dolarlık fon sağladığı bildirildi.

Kasrin vilayetinde yer alan, Sibetli Antik Kenti'nde "Visit Tunisia" ( Tunus'u ziyaret et) projesini duyurmak için düzenlenen programa, Turizm Bakanı Muhammed el-Muaz Bilhüseyin, ABD Tunus Büyükelçisi Donald Bloom ve yerel yetkililer katıldı.

Programda konuşan Bilhüseyin, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın 50 milyon dolar fon sağlayarak desteklediği "Visit Tunisia" programı kapsamında, turizm sektörünün canlandırılmasını, ülkenin zengin kültürel ve tarihi mirasının ortaya çıkarılmasını hedeflediğini belirtti.

Projenin 5 yıl boyunca devam edeceğini belirten Bilhüseyin, kırsal bölgelerde yer alan kültürel ve tarihi mirasın ortaya çıkarılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Programda konuşan Bloom ise, bu proje ile Tunus'un sürdürülebilir turizm sektörüne 15 bin civarında iş istihdamı oluşturulmasına katkı sağlamasını beklediklerini söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını Tunus'ta da turizm sektörünü vurdu. Turizm sektöründe 400 binin üzerinde kişinin istihdam edildiği Tunus'ta, resmi rakamlara göre turizm gelirlerinde yüzde 60 düşüş gözlendiği belirtiliyor.