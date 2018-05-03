ABD, Tüm Araçlara Arka Kamera Zorunluluğu Getiriyor

Ölüme ve yaralanmalara neden olan kazaların azaltılması için üretilecek ve ithal edilecek tüm yeni arabalarda arkayı gören kamera bulunma zorunluluğu getirildi. Karar sedan arabaların yanı sıra SUV ve diğer tipteki 4 bin 500 kg altındaki tüm binek araçları da kapsıyor.

KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Sürücülerin araçların arka tarafında olan biteni görmesi için ABD'de Ulusal Yol ve Trafik Güvenliği'nin federal güvenlik gerekçesiyle aldığı karar yürürlüğe girdi.

Böylelikle 2006 yılında arka kamera bulunan araç sayısının genele oranının yüzde 8'den yüzde 97'ye çıkarılması planlanıyor.

KAMERAYLA GÖRÜŞ MESAFESİ 13 METREYE ÇIKIYOR

ABD'de yapılan araştırmada yılda 210 ölümlü ve 15 bin yaralanmalı arkayı görememe nedeniyle gerçekleşiyor. Ölenlerin yüzde 30'u 5 yaş altındaki çocuklar, yüzde 25'i ise 70 yaş ya da üstü kişilerden oluşuyor.

Çocukların yerine trafik konisi kullanılarak yapılan çalışmalarda dikiz aynalarının sedan araçlar söz konusu olduğu 2 metrelik arka bölümde kör noktalar içerdiği, SUV için bu mesafenin ise 13 metreye çıkabildiği belirlendi. Arka kameralarla bu kör noktaların ortadan kalktığı saptandı.