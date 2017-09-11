ABD Tüketici Kredileri Beklentiyi Aştı

ABD'de tüketici kredileri beklentilerin üzerinde büyüyerek, 18,50 milyar dolar artış gösterdiği kaydedildi.

ABD Tüketici Kredileri Beklentiyi Aştı

ABD'de tüketici kredileri beklentilerin üzerinde büyüyerek, 18,50 milyar dolar artış gösterdiği kaydedildi.

Kaynak: Dunya.com