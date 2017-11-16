ABD, Trump'ın Konuşma Esnasında Verdiği Su Molasını Konuşuyor

ABD Başkanı Donald Trump, ilk Asya turundan sonra Beyaz Saray'da yaptığı konuşma sırasında boğazı kuruyunca su almak için kürsünün altına göz attı ama aradığını bulamayınca konuşmasına devam etmek istedi.

GAZETECİLER SUYUN KOORDİNATLARINI VERDİ

Ama gazetecilerden biri su şişesinin kürsünün yanındaki küçük masada durduğuna dikkat çekti. Trump masadan aldığı suyu içerek konuşmasına devam etti.

TRUMP, ALAY ETTİĞİ DURUMA DÜŞTÜ

Sosyal medya kullanıcıları, Trump'ın henüz başkanlık seçimlerinde adayken Senatör Marco Rubio'nun su içmek için televizyondaki konuşmasına ara verdiği için onunla alay ettiğini hatırlattı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, "Bir dahaki sefere, Marco Rubio suyunu plastik şişeden değil bardaktan içse daha iyi olur, çok daha az olumsuz etkiye sahip olacak" demişti.

İki su içme tekniğini karşılaştıran sosyal medya kullanıcıları, tercihini Rubio'dan yana kullandı.

"TRUMP'IN BECERİKSİZCE ŞOVU"

ABD'li televizyon ve radyo sunucusu Joe Scarborough, Twitter hesabında şu yorumda bulundu: "Trump'ın beceriksizce şovu karşısında Senatör Rubio su içme şampiyonu. Bu adam daha önce hiç mi su şişesi açmadı?"

"ŞİŞEYİ BİBERON GİBİ TUTTU"

​Gazeteci Scott Dworkin ise Trump'ın su içerken ses çıkardığına ve şişeyi biberon gibi iki eliyle tuttuğuna dikkat çekti.

​Rubio da geri kalmadı. Senatör, "Bunun tek bir hareketle yapılması gerekiyor ve gözler asla kameradan ayrılmamalı. Ama bir ilk için kötü değil" diye yazdı.