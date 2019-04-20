Abd: Trump'ın Başkanlığını Onaylayanların Sayısı Yüzde 37'ye Düştü
ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığını onaylayan Amerikalıların sayısı, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in hazırladığı Rusya soruşturması raporunun kamuoyu ile paylaşılmasının ardından 3 puan birden düşerek yüzde 37 seviyesine geriledi
ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığını onaylayan Amerikalıların sayısı, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in hazırladığı Rusya soruşturması raporunun kamuoyu ile paylaşılmasının ardından 3 puan birden düşerek yılın en düşük seviyesine geriledi.
Reuters'ın Ipsos araştırma şirketiyle birlikte yaptığı ankete göre, 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalesini araştıran Mueller soruşturması sonrası Amerikalı yetişkinlerin sadece yüzde 37'si Trump'ın görevdeki performansını onayladığı yönünde görüş beyan etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com