ABD toplumunda kilise üyeliği ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD toplumunda kilise üyeliği ilk kez yüzde 50'nin altına düştü

Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel
ABD toplumunda kilise üyeliği ilk kez yüzde 50'nin altına düştü

ABD'de kiliseye üyeliğinin son 80 yılda ilk kez yüzde 50'nin altına düştüğü belirtildi.

ABD'de kiliseye üyeliğinin son 80 yılda ilk kez yüzde 50'nin altına düştüğü belirtildi.

Gallup tarafından yapılan araştırmada, ilk kayıtların tutulmaya başlandığı 1940'lardan bu yana kilise üyeliğinin 2020'de en düşük seviye olan yüzde 47'ye gerilediği kaydedildi.

Araştırmada, 2000'lerden bu yana kilise üyeliğinde düşüş yaşandığına dikkat çekilerek daha önce bu oranın genelde yüzde 70'lerde olduğuna vurgu yapıldı.

Geçen yılki durumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı geçici bir düşüş olma ihtimaline de işaret edilen araştırmada, "Yetişkinlerle genç nesiller karşılaştırıldığında gelecek on yıllarda dindarlık ve kilise üyeliğinde düşüş kaçınılmaz görünüyor." ifadelerine yer verildi.

Araştırmada, kilise üyeliğindeki düşüşün genelde artan sayıda Amerikalının dini tercih belirtmemesinden kaynaklandığı ifade edilerek, "1998-2000'de herhangi bir dine sahip olmayan Amerikalılar yüzde 8'den 2008-2010'da yüzde 13'e ve son 3 yılda da yüzde 21'e yükseldi." ifadesine yer verildi.

Kilise üyeliğinin yaş gruplarıyla bağlantısına da değinilen araştırmada, 1946'dan önce doğan kişilerin yüzde 66'sının, 1946-1964 kuşağının yüzde 58'inin, 1965-1980 kuşağının yüzde 50'sinin ve 1981-1996 kuşağının yüzde 36'sının bir kiliseye bağlı bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Wilma Elles Merve Boluğur Murat Dalkılıç Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ersun Yanal Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD toplumunda kilise üyeliği ilk kez yüzde 50'nin altına düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 20:09:47. #1.16#
title