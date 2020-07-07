ABD, TikTok ve Çinli Sosyal Medya Uygulamalarını Yasaklayabilir ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan açıklamada TikTok ve Çinli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı değerlendirdiklerini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan açıklamada TikTok ve Çinli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı değerlendirdiklerini duyurdu. TikTok ABD'de yasaklanacak mı? İşte detaylar.

TikTok Yasaklanıyor mu? Mike Pompeo'dan Kritik Açıklama

CNBC'nin aktardığı habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo TikTok ve diğer Çin merkezli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı kesinlikle değerlendirdiklerini açıkladı. TikTok kullanımının ulusal güvenlik sorunu yarattığı söylenmekte

TikTok daha önce ABD kullanıcı verilerinin ABD'de saklandığını ve Singapur'da yedeklerin bulunduğunu söylemişti. Şirket ayrıca veri merkezlerinin tamamen Çin'in dışında olduğunu ve hiçbir verisinin Çin yasalarına tabi olmadığını açıklamıştı.

Hatırlarsınız ki TikTok hakkında kişisel verilerin korunmasına yönelik veri güvenliği açığı haberleri çıkmasının ardından ülkemizde KVKK tarafından inceleme başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde Reddit'te tersine mühendislik yöntemi ile araştırma yapan bir kullanıcı TikTok'un eriştiği verileri listeledi. TikTok üzerinde yapılan incelemelere göre uygulama, cihazınızda yer alan bilgilerin hemen hepsine erişim sağlayabiliyor.

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Kaynak: Tamindir