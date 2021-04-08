ABD, Tigray bölgesinde artan insani krizden derin endişe duyuyor
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ABD, Tigray bölgesinde artan insani krizden derin endişe duyuyor

Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel
ABD, Tigray bölgesinde artan insani krizden derin endişe duyuyor

Etiyopya Başbakan Yardımcısı Demeke Mekonnen ile görüşen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Tigray'da artan insani krizden derin endişe duyduğunu dile getirdi.

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Etiyopya Başbakan Yardımcısı Demeke Mekonnen ile görüşen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Tigray'da artan insani krizden derin endişe duyduğunu dile getirdi.

Sullivan'ın, Etiyopya Başbakan Yardımcısı Demeke Mekonnen ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Tigray bölgesinde artan insani krizden ve kötüleşen insani durumdan derin endişe duyduklarını belirtti." ifadesine yer verildi.

Tigray bölgesindeki krizin sona erdirilebilmesi için iki ülkenin neler yapması gerektiğini ele alan Sullivan ile Mekonnen, ağır insan hakları ihlallerinin bağımsız şekilde soruşturulması gerektiği hususunu da görüştü.

İkili ayrıca, Büyük Rönesans Barajı'na ilişkin ilgili ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların diplomasi yoluyla ve Afrika Birliğinin de dahliyle çözülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı. Sullivan, ABD'nin tüm bu konuların sulh yoluyla çözüme kavuşturulmasında Etiyopya'ya destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin kontrolündeki Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Yaklaşık 30 yıl boyunca TPLF'nin yönettiği eyalette son 5 ayda yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu, Sudan'a kaçanların sayısı 75 bini aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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