ABD Ticaret Temsilcisi Lighthizer: Çin'le ticaret müzakerelerinde 'ilk aşama' tamamlandı
Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, ABD ile Çin arasında uzun süredir devam eden ticaret müzakerelerinde 'birinci aşamanın' tamamlandığını söyledi
15.12.2019 23:47 | Son Güncelleme: 15.12.2019 23:47
Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, ABD ile Çin arasında uzun süredir devam eden ticaret müzakerelerinde 'birinci aşamanın' tamamlandığını söyledi.
Söz konusu anlaşma, ABD'den Çin'e yapılacak ihracatı gelecek iki yılda iki katına çıkarmaya olanak tanıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com