ABD Ticaret Temsilcisi Lighthizer: Çin'le ticaret müzakerelerinde 'ilk aşama' tamamlandı
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ABD Ticaret Temsilcisi Lighthizer: Çin'le ticaret müzakerelerinde 'ilk aşama' tamamlandı

Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, ABD ile Çin arasında uzun süredir devam eden ticaret müzakerelerinde 'birinci aşamanın' tamamlandığını söyledi

15.12.2019 23:47 | Son Güncelleme: 15.12.2019 23:47
ABD Ticaret Temsilcisi Lighthizer: Çin'le ticaret müzakerelerinde 'ilk aşama' tamamlandı

Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, ABD ile Çin arasında uzun süredir devam eden ticaret müzakerelerinde 'birinci aşamanın' tamamlandığını söyledi.


Söz konusu anlaşma, ABD'den Çin'e yapılacak ihracatı gelecek iki yılda iki katına çıkarmaya olanak tanıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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