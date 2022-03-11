ABD Ticaret Bakanlığından, lüks malların Rusya ve Belarus'a ihracatına kısıtlama

ABD Ticaret Bakanlığı, lüks malların Rusya ve Belarus'a ihracatına kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, lüks malların bu iki ülkeye ihracatının kısıtlanmasına ilişkin kararın, Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırısına bir yanıt olduğu belirtildi.

Açıklamada, lüks malların Rusya ve Belarus'taki tüm son kullanıcılar ile dünya çapında bu iki ülkenin oligarklarına ihracatına kısıtlama getirildiği aktarıldı.

Kısıtlamanın ABD menşeli belirli alkollü içecekleri, tütün ürünlerini, giyim eşyalarını, mücevherleri, araçları ve antika eşyaları içerdiği bildirilen açıklamada, kısıtlamanın bugün itibarıyla yürürlüğe gireceği kaydedildi.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, konuya ilişkin açıklamasında, bugünkü kararın Rusya'nın giderek daha fazla izole edildiğini hatırlattığını belirtti.

Raimondo, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve onu finanse eden oligarklar, Putin'in yolsuzluğundan ve Rus halkının sömürülmesinden zengin oldu. Putin ve yandaşlarının, Doğu Avrupa'da muazzam acılar çekilirken zenginlik içinde yaşamaya devam etmelerine izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Lüks mal kısıtlamaları kapsamındaki ürünlerin ihracat değeri yıllık 550 milyon dolar

ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı yeni ekonomik yaptırımlar açıklamıştı.

Rusya'nın ticarette "en çok kayırılan ülke" statüsünden çıkarılacağını duyuran ABD, ülkenin IMF ve Dünya Bankası gibi önde gelen çok taraflı finans kuruluşlarından finansman almasının da engelleneceğini bildirmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Rusya'ya lüks mal ihracatının yasaklanacağı belirtilerek, lüks mal kısıtlamaları kapsamındaki ürünlerin ABD için ihracat değerinin yılda yaklaşık 550 milyon dolar olduğu aktarılmıştı.

Ayrıca açıklamada, deniz ürünleri, alkollü içkiler ve endüstriyel olmayan elmaslar dahil Rusya ekonomisinin çeşitli imza sektörlerinden mal ithalatını da yasaklayacağı, bunun Rusya'yı 1 milyar dolardan fazla ihracat gelirinden mahrum bırakacağı kaydedilmişti.