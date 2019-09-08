ABD Ticaret Bakanı özel sektör temsilcileriyle buluştu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Özel sektörümüzün, küresel ticaret sistemi içerisinde ABD dahil olmak üzere tüm dünya ülkeleri ile adil ve eşit şartlarda rekabet etmeye hazır olduğunu kendilerine bir kez daha vurguladık" dedi.

08.09.2019 09:50
ABD Ticaret Bakanı özel sektör temsilcileriyle buluştu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Özel sektörümüzün, küresel ticaret sistemi içerisinde ABD dahil olmak üzere tüm dünya ülkeleri ile adil ve eşit şartlarda rekabet etmeye hazır olduğunu kendilerine bir kez daha vurguladık" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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