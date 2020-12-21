ABD teşvik paketiyle endeksler ekside
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ABD teşvik paketiyle endeksler ekside

21.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:49
ABD teşvik paketiyle endeksler ekside

ABD'de hisse senedi borsalarında endeksler, toplam 900 milyar dolarlık teşvik paketine ilişkin anlaşmanın sağlanmak üzere olduğunun açıklanmasıyla, Pazartesi günü açılış öncesi işlemlerde düştü.

ABD'de hisse senedi borsalarında endeksler, toplam 900 milyar dolarlık teşvik paketine ilişkin anlaşmanın sağlanmak üzere olduğunun açıklanmasıyla, Pazartesi günü açılış öncesi işlemlerde düştü.

ABD Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steny Hoyer'e göre, üzerinde uzlaşma sağlanan teşvik paketi için gün içinde oylama yapılacak. Üzerinde uzlaşılan tasarı, federal işsizlik yardımlarında haftada 300 doların yanı sıra, tek seferlik olmak üzere ayrıca 600 dolarlık da doğrudan ödemeleri içeriyor. 

Teşvik paketinde ayrıca, küçük işletme kredilerini, Ocak ayı sonuna kadar tahliye yasağını ve Covid-19 aşı dağıtım ve test programları için fonlar da bulunuyor.Wall Street Borsası'ndaki açılış öncesi işlemlerde, Dow Jones Endeksi'nde kayıplar yüzde 0.83'ü bulurken, S&P 500 Endeksi yüzde 1.02 ve Nasdaq 100 Endeksi de aynı anda yüzde 0.64 düştü. Euro da dolar karşısında yüzde 0.56 düşerek 1.21781 düzeyine kadar geriledi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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