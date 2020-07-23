ABD Temsilciler Meclisinden, Trump'ın seyahat yasağına karşı çıkan tasarıya onay
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD Temsilciler Meclisinden, Trump'ın seyahat yasağına karşı çıkan tasarıya onay

ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump yönetiminin aralarında Müslüman bazı ülkelerin de bulunduğu 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağına karşı hazırlanan yasa tasarısını onayladı.

ABD Temsilciler Meclisinden, Trump'ın seyahat yasağına karşı çıkan tasarıya onay
23.07.2020 00:03 | Son Güncelleme: 23.07.2020 00:03

ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump yönetiminin aralarında Müslüman bazı ülkelerin de bulunduğu 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağına karşı hazırlanan yasa tasarısını onayladı.

Trump yönetiminin göreve başladıktan kısa süre sonra aralarında İran, Libya, Somali, Suriye ve Yemen'in de bulunduğu 7 ülkeye getirdiği seyahat yasağına karşı Demokratlar tarafından sunulan ve "Yasağa Hayır Yasası (No Ban Act)" olarak anılan yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylandı.

Tasarı, Temsilciler Meclisinde 183 "hayır" oyuna karşı, 233 "evet" oyuyla kabul edildi.

Tasarıda, Beyaz Saray, Dışişleri ve İç Güvenlik Bakanlıklarının herhangi bir ülkeye seyahat kısıtlaması getirmeden önce Kongre ile istişare etmesi, aksi halde alınan kararın "geçersiz" olması öngörülüyor.

Yönetimin uyguladığı seyahat yasağından olumsuz etkilenen kişilerin de federal mahkemelerde dava açma hakkı olacak.

Senatonun da onaylaması halinde tasarı, nihai onayı alarak yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın önüne gidecek.

Trump'ın seyahat yasağı

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten bir hafta sonra 27 Ocak 2017'de İran, Suriye, Libya, Yemen, Somali, Çad ve Kuzey Kore'ye seyahat yasağı getirmiş, kararın geniş kitlelerce havalimanlarında protesto edilmesi üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Daha sonra "yükümlülüklerini yerine getirdiği" gerekçesiyle Çad listeden çıkarılmış, seyahat yasağı hafifletilerek güncellenmiş ve tekrar yürürlüğe konmuş ancak Hawai ve Maryland eyaletindeki federal hakimlerin ulusal çapta yürürlüğün durdurulması kararı engeline takılmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Haziran 2019'da Trump'ın Müslüman bazı ülkelerin de bulunduğu 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağını 5'e karşı 4 oyla onaylayarak, Amerikan Anayasası'na uygun bulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü Dünya
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti Güncel
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi Yaşam
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti 3. Sayfa
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı Spor
A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı
Kocaeli'de kamyonla çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti 3. Sayfa
Kocaeli'de kamyonla çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
'Markete gidiyorum' diyerek evden çıkan Ali'den 3 gündür haber alınamıyor
"Markete gidiyorum" diyerek evden çıkan Ali'den 3 gündür haber alınamıyor
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 902 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 902 yeni vaka tespit edildi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Trabzon'da koronavirüs vakaları hızla yükseliyor! Denetimler sıklaştı
Trabzon'da koronavirüs vakaları hızla yükseliyor! Denetimler sıklaştı
Fransa bu görüntüleri konuşuyor! İki çocuk ölümden böyle kaçtı
Fransa bu görüntüleri konuşuyor! İki çocuk ölümden böyle kaçtı
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
İBB, vatandaşlara 135 liradan 'Nutuk' satmaya başladı
İBB, vatandaşlara 135 liradan 'Nutuk' satmaya başladı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Fenerbahçe, UEFA'dan neden ceza aldıklarını tek tek anlattı
Fenerbahçe, UEFA'dan neden ceza aldıklarını tek tek anlattı
Fatih Karagümrük sahasında Akhisarspor'la 3-3 berabere kaldı
Fatih Karagümrük sahasında Akhisarspor'la 3-3 berabere kaldı
Seyyar satıcıyı darp eden zabıta memurları hakkında soruşturma başlatıldı
Seyyar satıcıyı darp eden zabıta memurları hakkında soruşturma başlatıldı
Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı
Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Ayasofya'da ilk cuma namazını kılacak isimlere gönderilen davetiye ortaya çıktı
Ayasofya'da ilk cuma namazını kılacak isimlere gönderilen davetiye ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
Son Dakika: UEFA, Fenerbahçe'ye 2 milyon euro kesinti cezası verdi
Son Dakika: UEFA, Fenerbahçe'ye 2 milyon euro kesinti cezası verdi
Kenan Karaman'ın menajeri Ersin Akan, Türk Telekom Stadı'ndan yaptığı paylaşımla transfer görüşmelerini doğruladı
Kenan Karaman'ın menajeri Ersin Akan, Türk Telekom Stadı'ndan yaptığı paylaşımla transfer görüşmelerini doğruladı
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in babası konuştu: Yüreğimiz yandı
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in babası konuştu: Yüreğimiz yandı
Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz
Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Mensur Işık Fatih Sultan Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Ozan Güven Serdar Ortaç Tuvana Türkay Mehmet Ali Erbil
Spor İrfan Buz Okan Buruk Selçuk İnan Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Muğla Erkek Manisa Beşiktaş
Şu an buradasınız: ABD Temsilciler Meclisinden, Trump'ın seyahat yasağına karşı çıkan tasarıya onay - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 00:06:35. #1.14#
title