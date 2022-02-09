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ABD Temsilciler Meclisinden hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay

AA, Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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ABD Temsilciler Meclisinden hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay

ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümete 11 Mart'a kadar finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısını onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümete 11 Mart'a kadar finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısını onayladı.

Federal hükümetin 18 Şubat'ta kapanmasını önleyecek tasarı, 162'ye karşı 272 oyla kabul edildi.

Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin 2022 mali yılı bütçesi üzerinde uzlaşmaya varması için 3 hafta daha süre tanıyacak tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak.

Geçici bütçe tasarısı, ABD Senatosunda da onaylanması halinde yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Yasalaşması durumunda söz konusu tasarı, 1 Ekim 2021'de başlayan 2022 mali yılında hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik 3'üncü geçici bütçe olacak.

Amerikan kanunlarına göre, Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Temsilciler Meclisi, Ekim, Mart, Ekonomi, Haber

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