ABD Temsilciler Meclisinden Büyükelçi Kılıç'a teşekkür mektubu
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ABD Temsilciler Meclisinden Büyükelçi Kılıç'a teşekkür mektubu

ABD Temsilciler Meclisinden Büyükelçi Kılıç'a teşekkür mektubu
05.05.2020 10:55 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:55

ABD Temsilciler Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Eş Başkanları, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'a bir mektup göndererek Türkiye'nin ABD'ye yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri için teşekkür etti.

ABD Temsilciler Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Eş Başkanları, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'a bir mektup göndererek Türkiye'nin ABD'ye yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri için teşekkür etti.

ABD Temsilciler Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Eş Başkanları Steve Cabots, Steve Cohen, Joe Wilson ve Gerald Connolly tarafından Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'a teşekkür mektubu gönderildi. Mektupta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ABD'ye 2 tıbbi yardım uçağının gönderilmesi nedeniyle Türkiye'ye yönelik teşekkür dilekleri iletildi. Mektupta, "Bildiğiniz üzere hastalığı azaltmanın önemli bir kısmı, ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarını korumak ve hastaları tedavi etmeye devam ederken korona virüsü onlara bulaştırabilir ya da yayabilir. Sizin ülkenizin gönderdiği 500 bin cerrahi maske, 34 bin 500 tulum, 2 bin 500 diğer koruyucu malzeme ve yüzlerce galonluk dezenfektan, bu sağlık çalışanlarını korumamıza yardımcı olacak. Türk halkının cömertliğini büyük memnuniyetle karşılıyoruz ve NATO müttefikleri olarak Türkiye ve ABD'nin bu krizi ve ortaklığımızda karşı karşıya kaldığımız diğer birçok ortak çalışmalarımızda omuz omza durması çok önemli" denildi.

Büyükelçi Kılıç, Türkiye Dostluk Grubu Eş Başkanlarına teşekkür etti. Kılıç yaptığı açıklamada, "Türkiye Dostluk Grubu Eş Başkanlarına nazik mektupları için teşekkür ediyorum. Ülkelerimizin tüm sınamalarda olduğu gibi, bu krizde de dayanışma sergilemesi büyük öneme sahiptir. Türk halkının Amerika Birleşik Devletleri'ne tıbbi yardımı da bu müttefiklik anlayışının somut tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait iki askeri nakliye uçağı ile tıbbi yardım malzemeleri ABD'ye gönderilmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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