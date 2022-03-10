ABD Temsilciler Meclisinden Biden'ın Rusya'dan petrol ithalatı yasağına destek

ABD'de Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden'ın Rusya'dan petrol, gaz ve enerji ithalatını yasaklayan tasarıyı onayladı.

Temsilciler Meclisinde 17'ye karşı 414 temsilcisinin oyuyla geç saatlerde kabul edilen yasa tasarısı, Biden'ın Rusya'dan petrol, gaz ve enerji ithalatını yasakladığı kararnamenin de ötesine geçerek Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütündeki konumunun da incelenmesini öngörüyor.

Tasarının yasalaşması için Senatoda da onaylanması gerekiyor.

Biden yönetimi, küresel enerji arzının düşerek zaten yüksek olan petrol ve doğal gaz fiyatlarının daha da fırlayacağı endişesiyle Rusya'dan petrol ve gaz ithalatı yasağı getirmekten çekiniyordu.

ABD Kongresinde hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları konusunda caydırılması için söz konusu yasağı desteklemesiyle Biden önceki gün Rusya'dan petrol, gaz ve enerji ithalatını yasaklayan kararnameyi imzalamıştı.

Rusya, ABD'nin en çok petrol ve petrol ürünleri ithal ettiği 3. ülke

Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD geçen yıl petrol ve petrol ürünleri ithalatının çoğunu Kanada'dan yaptı.

Kanada'yı Meksika takip ederken, Rusya, ABD'nin geçen yıl en çok petrol ve petrol ürünleri ithal ettiği 3'üncü ülke konumunda yer aldı.

ABD'nin 2021'de Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri ithalatı günlük 672 bin varili buldu.

ABD'nin petrol ve petrol ürünleri ithalatının yaklaşık yüzde 8'i Rusya'dan karşılandı.