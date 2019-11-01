ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarılara tepki

01.11.2019 13:34

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, ABD Temsilciler Meclisince kabul edilen "sözde Ermeni soykırımı"nı tanıyan karara ilişkin, "Bugün bunun gündeme gelmesinin tek sebebi Türkiye'nin Suriye'ye Barış Pınarı Harekatı yapmasıdır." dedi.

ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin Ermenilerle ilgili iddiayı siyasi bir güç olarak kullandığını söyledi.

Türk düşmanlarının yaşanan her sıkıntıda asılsız Ermeni iddialarını ortaya attığını ifade eden Gülbey, "Kendi ülkesinde Kızılderelilere, siyahilere yapılan soykırımı görsün. Amerika Afganistan'da yapılan katliamı dile getirsin, eğer bir katliam görmek istiyorsa Fransa'nın Cezayir'de yaptığını görsün. Burada bir çifte standart yapıldığına inanıyorum. Bugün bunun gündeme gelmesinin tek sebebi Türkiye'nin Suriye'ye Barış Pınarı Harekatı yapmasıdır." dedi.

Gülbey, Iğdır'da yaşayan Türklerin Ermeni çetelerince soykırıma uğradığını ve bunların görmezden gelindiğini belirterek, bölgede basının ününde açılmış 3 toplu mezarın bulunduğunu dile getirdi.

"Bu işler parlamentoların değil tarihçilerin işidir"

Açılmamış 6 toplu mezarın daha bulunduğunu aktaran Gübey, şunları kaydetti:

"Gedikli, Hakmehmet ve Oba köyünde yüzlerce masum insanın öldürülüp gömüldüğü toplu mezarlar var. Oba köyündeki tandırlıkta kadın, çocuk demeden insanların üzerine gaz yağı dökülerek diri diri yakılmış. 1915 olayını bize soykırım olarak önümüze getiren insanlar, bu konuda bence çifte standart yapıyor, ikili davranıyor. Onun için Amerika bu işin geçmişini irdelesin. Iğdır'da, Van'da, Erzurum'da, Erzincan'da yapılan katliamları biz unutmadık. Bu kadar toplu mezar varken, Ermeni Diasporası'nın ürettiği yalanı kabul etmek yanlış. Bu işler parlamentoların işi değil bu işler tarihçilerin işidir. Bence siyasi eller tarihi meselelerden el çekmelidir."

Iğdır'ın Hakmehmet köyünde Ermeni çetelerinin toplu katliamında 7 amcasını kurban veren 76 yaşındaki Peri Ud da akrabalarının Ermeniler tarafından katledildiğini anlattı.

"Köyde ne kadar adam varsa öldürmüşler"

Enginalan köyünden gelen Ermeniler'in, köylüleri, "Size bir hak tanıyacağız gelin konuşalım" diye kandırarak köy meydanına topladığını dile getiren Ud, "Silahlı gelen Ermeniler hazırlıksız yakaladıkları köyün erkeklerinin hepsini su kuyusunun başında silahla vurup kuyuya atmışlar. Bu şekilde köyde ne kadar adam varsa öldürmüşler." diye konuştu.

Ud, bölgede bulunan toplu mezarların soykırımın en büyük delili olduğunu ifade ederek, katliamın yerinde görülmesini istedi.

Toplu mezarlarda akrabalarının bulunduğunu söyleyen Ud, "Benim babam 8 kardeşti, tek o sağ kalmış. Babam Ermenilerin katliamını ağlaya ağlaya anlatırdı. Allah bu olayı yapan Ermenileri kahretsin. 'Burada 70 kişi öldü.' diyorlar, hayır burada sadece 70 erkek ölmedi, onların arkasına sahipsiz kalan eşleri ve yetim kalan çocukları da açlık ve yokluktan ölüme mahkum oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA