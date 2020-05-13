ABD Temsilciler Meclisinde 3 trilyon dolarlık yeni yardım paketi sunuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD Temsilciler Meclisinde 3 trilyon dolarlık yeni yardım paketi sunuldu

ABD Temsilciler Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 3 trilyon dolarlık yeni bir ekonomik teşvik paketi sundu.

ABD Temsilciler Meclisinde 3 trilyon dolarlık yeni yardım paketi sunuldu
13.05.2020 02:30 | Son Güncelleme: 13.05.2020 02:30

ABD Temsilciler Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 3 trilyon dolarlık yeni bir ekonomik teşvik paketi sundu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi tarafından açıklanan yardım paketinin hafta içi genel kurulda oylanacağı belirtildi.

ABD tarihinde genel kurula sunulmuş en büyük bütçe tasarısı olarak tarihe geçen ve 1815 sayfadan oluşan pakette yerel ve federal yönetimlere bütçe desteği ve salgın nedeniyle iflas eden veya zarara uğrayan vatandaş ve işletmecilerin sübvanse edilmesi öngörülüyor.

Ayrıca, ABD vatandaşlarına ikinci nakit yardımı ve hastanelerdeki tıbbi ihtiyaçların giderilmesi için fonun ayrıldığı pakette, işsizlik fonunun da arttırıldığı dikkati çekiyor.

Pakete ilişkin Amerikan halkının hayatlarını kurtarmak ve ihtiyaçlarını karşılamak adına "çok önemli bir fırsat" tanımlaması yapan Pelosi, "Acı çeken aileler için açlık, kira ve faturalar durmadığı gibi iş veya sevdiklerini trajik bir şekilde kaybetme olayları ara vermiyor. Bu paket demokrasimizi koruma girişimidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Cumhuriyetçi Senato üyelerinin tasarıyı bütçe açığı sebebiyle Senato'dan geçirmeyeceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Esenyurt'taki cinayetlerin sırrı çözüldü! Damat, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında saklamış Haber
Esenyurt'taki cinayetlerin sırrı çözüldü! Damat, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında...
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma Haber
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Haber
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Haber
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi
Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi
Karantina yasağını delen Wolverhampton'ın genç futbolcusu Morgan Gibbs, evinde parti verdi
Karantina yasağını delen Wolverhampton'ın genç futbolcusu Morgan Gibbs, evinde parti verdi
Rize'de cadde ve sokaklardaki hareketlilik arttı! Valilik uyarı afişleri astı
Rize'de cadde ve sokaklardaki hareketlilik arttı! Valilik uyarı afişleri astı
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
Davutoğlu'nun TikTok'a girişinin perde arkası! İşte kendisini ikna eden isim
Davutoğlu'nun TikTok'a girişinin perde arkası! İşte kendisini ikna eden isim
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki
'Askıda Fatura' uygulaması İstanbul, İzmir ve İzmit'in ardından Aydın'da da başlıyor
'Askıda Fatura' uygulaması İstanbul, İzmir ve İzmit'in ardından Aydın'da da başlıyor
İzmir'de koronavirüse yakalanan doktor vefat etti
İzmir'de koronavirüse yakalanan doktor vefat etti
Joan Laporta 2021'de Barcelona başkanı seçilirse, takımın başına Guardiola'yı getirecek
Joan Laporta 2021'de Barcelona başkanı seçilirse, takımın başına Guardiola'yı getirecek
İş yerini kundaklamak isterken kendini yakan zanlının görüntüleri ortaya çıktı
İş yerini kundaklamak isterken kendini yakan zanlının görüntüleri ortaya çıktı
Yolda koşarken yere yığılan yaşlı vatandaş, hayatını kaybetti
Yolda koşarken yere yığılan yaşlı vatandaş, hayatını kaybetti
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor
Bucak'ta dün çalışmaya başlayan bir berberde koronavirüs tespit edilince ilçede alarm verildi
Bucak'ta dün çalışmaya başlayan bir berberde koronavirüs tespit edilince ilçede alarm verildi
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan sözler: Koronavirüsler çok aldatıcı, bunlara karşı aşı üretmek zor
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan sözler: Koronavirüsler çok aldatıcı, bunlara karşı aşı üretmek zor
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Seferber oldular! Kapana yakalanan ayı böyle kurtarıldı
Seferber oldular! Kapana yakalanan ayı böyle kurtarıldı
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,8 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,8 liradan işlem görüyor
Çanakkale'de bulunan Yeşilyurt köyünde fotoğraf çekmek isteyenler muhtarlığa para ödemek zorunda
Çanakkale'de bulunan Yeşilyurt köyünde fotoğraf çekmek isteyenler muhtarlığa para ödemek zorunda
Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor
Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor
Bursa'da okullardan 8 Atatürk büstü çalıp hurdacıya satan 3 kişi tutuklandı
Bursa'da okullardan 8 Atatürk büstü çalıp hurdacıya satan 3 kişi tutuklandı
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
Son seçim anketinde dört parti yüzde 10 barajını geçti
Son seçim anketinde dört parti yüzde 10 barajını geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Berat Albayrak Mustafa Destici Canan Kaftancıoğlu
Magazin Neva Hadise Sezen Aksu Hazal Kaya
Spor Ali Koç Tamer Tuna Arda Turan Lionel Messi Sergen Yalçın
Daha Fazla Çocuk Futbol Survivor Fenerbahçe
Şu an buradasınız: ABD Temsilciler Meclisinde 3 trilyon dolarlık yeni yardım paketi sunuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 02:56:24. #1.15#
title