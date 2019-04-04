ABD Temsilciler Meclisi, Yemen Savaşında S. Arabistan'a Desteğe Son Verme Kararını Onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona verilen desteğin son bulmasını öngören kararı onayladı.

Karar nihai onay için Beyaz Saray'a gönderilecek. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a verilen desteğin devamından yana olduğu için kararı veto etmesi bekleniyor.

Geçen ay Senato'da onaylanan karar bugün, Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde 175'e karşı 247 oyla kabul edildi.

Kongre'de Trump'ın Yemen politikasına karşı muhalefetin gelişmesinde, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın geçen yıl İstanbul'da Suudi Başkonsolosluğunda öldürülmesinin de etkili olduğu ifade ediliyor.

ABD'li senatörler Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı Kaşıkçı'nın ölüm emrini vermekle suçluyor. Suudi yetkililer ise cinayetin "korsan bir operasyon" sonucu işlendiğini vurgulamıştı. Yemen'de milyonlarca insan açlıkla karşı karşıya

Yemen'deki iç savaş, Husilerin ülkenin batısında kontrolü ele geçirerek eski Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur el-Hadi'yi yurtdışına kaçmaya zorlaması ile Mart 2015'te yoğunlaşmaya başlamıştı.

İran'ın etkisinde olduğu iddia edilen Husilerin yükselişi, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve diğer 7 Arap ülkesinin müdahalesi ile sonuçlanmıştı.

ABD, İngiltere ve Fransa ise bu koalisyona lojistik ve istihbari destek sunuyor, silah satıyor.

Birleşmiş Milletler, Yemen'deki savaşta 7 bini aşkın sivilin öldüğünü, 11 binden fazla kişinin de yaralandığını, ölümlerin yüzde 65'inin ise Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyonun hava saldırılarından kaynaklandığını söylüyor.

Savaşta ayrıca çok sayıda kişi açlık ve hastalık nedeniyle öldü.

24 milyon nüfuslu ülkede, nüfusun yüzde 80'inin insani yardıma muhtaç durumda. BM verilerine göre ülkede 10 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya, bunların 240 bini ise acil durumda.