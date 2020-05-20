ABD Temsilciler Meclisi üyelerine "45 gün uzaktan oylama" yetkisi
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ABD Temsilciler Meclisi üyelerine "45 gün uzaktan oylama" yetkisi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle meclis üyelerine 45 gün boyunca uzaktan oylama yetkisi verdi.

ABD Temsilciler Meclisi üyelerine
20.05.2020 22:08 | Son Güncelleme: 20.05.2020 22:08

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle meclis üyelerine 45 gün boyunca uzaktan oylama yetkisi verdi.

Kovid-19 salgınından dünyada en çok etkilenen ülke olan ABD'de, Kongre'nin iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi, oylama yönteminde değişikliğe gitti.

Pelosi, geçen hafta Temsilciler Meclisinde geçen yasanın kendisine verdiği yetki kapsamında, meclis üyelerinin Kongre doktoru ile iletişime geçerek sağlık riski teşkil ettiğini bildirmesi durumunda uzaktan oy kullanmasına olanak tanıyan kararı imzaladı.

Karar kapsamında Kongre'ye gelemeyen vekiller de kendileri adına oy kullanması için başka bir vekile yetki verebilecek ve bir vekil en fazla 10 vekil adına oy kullanabilecek.

Söz konusu karar, bugünden itibaren 45 gün boyunca geçerli olacak ancak gerektiğinde bu süre uzatılabilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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