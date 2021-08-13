ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Apple ve Google'un uygulama mağazaları için yasa tasarısı
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ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Apple ve Google'un uygulama mağazaları için yasa tasarısı

ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Apple ve Google'un uygulama mağazaları için yasa tasarısı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeleri, Apple ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet gibi şirketler tarafından işletilen uygulama mağazalarını kontrol etmeyi amaçlayan bir yasa tasarısı sundu.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeleri, Apple ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet gibi şirketler tarafından işletilen uygulama mağazalarını kontrol etmeyi amaçlayan bir yasa tasarısı sundu.

Demokrat Hank Johnson ve Cumhuriyetçi Ken Buck tarafından sunulan tasarının, büyük uygulama mağazalarının, başka bir uygulama mağazası veya ödeme sistemi aracılığıyla farklı fiyatlar veya koşullar sunan uygulamaları cezalandırmalarını engelleyecek, iki partinin senatörleri tarafından bu hafta sunulan bir düzenlemenin tamamlayıcısı niteliğinde olduğu belirtildi.

Cumhuriyetçi Buck tarafından yapılan açıklamada, Google ve Apple gibi şirketlerin uygulama geliştiriciler üzerinde baskı kurduğu ve uygulama sahiplerinin müşterilerine ulaşmak için bu şirketlerin belirledikleri koşulları kabul etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, ABD'li tüketicilerin uygulama mağazalarından geçen yıl 13,4 milyar uygulama indirdiği belirtilerek, yaklaşık 33 milyar dolar harcadığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Apple ve Google'un uygulama mağazaları için yasa tasarısı - Haberler Ekonomi
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