ABD Temsilciler Meclisi Ukrayna'ya destek tasarısını onayladı - Haberler

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ABD Temsilciler Meclisi Ukrayna'ya destek tasarısını onayladı

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD Temsilciler Meclisi Ukrayna'ya destek tasarısını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'yı destekleyen karar tasarını onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi, Rusya- Ukrayna savaşından dolayı Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'yı destekleyen karar tasarını onayladı.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylanan tasarıya, 426 "evet" oyu kullanılırken 3 Cumhuriyetçi vekil de "hayır" oyu verdi. "Hayır" oyu kullanan vekillerin Arizona Temsilcisi Paul Gosar, Kentucky Temsilcisi Thomas Massie ve Montana Temsilcisi Matt Rosendale olduğu bildirildi.

Karar tasarısında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı kınanırken Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine ABD'nin desteği de yinelendi.

Ayrıca tasarıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de acil "ateşkese" çağırıldı.

Herhangi bir bağlayıcılığı olmayan tasarı "tavsiye" niteliği taşıyor.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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