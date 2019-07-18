ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın "görevden azil" tasarısını reddetti

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın görevinden azledilmesini öngören yasa tasarısını açık farkla reddetti. Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyesi Al Green tarafından sunulan yasa tasarısı 332'ye karşı 95 oy ile reddedildi. Tasarı, ABD Başkanı Trump'ın Temsilciler Meclisi'nin dört azınlık üyesi hakkında yaptığı Twitter paylaşımlarının ırkçı olduğu gerekçesiyle görevden alınmasını talep ediyordu. Demokratların yarıdan fazlası Cumhuriyetçi Başkan Trump'ın azledilmesine karşı çıktı.

Donald Trump oylama sonrası yine Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisi Azil Tasarısını ezici bir çoğunlukla öldürdü, 332-95-1. Bu belki de uğraşmak zorunda kaldığım en saçma ve zaman alan projeydi. Ülke tarihimizdeki en büyük ekonomik patlama, en iyi istihdam oranı, en büyük vergi kesintisine, orduyu yeniden inşa eden ve daha fazlasına önderlik eden sizin başkanınızın azledilmesi, şimdi sona erdi. Bunun, bir daha başka bir ABD Başkanı'nın başına gelmesine izin verilmemeli." dedi. Euronews.com'da Görüntüle