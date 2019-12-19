ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi, dava dosyası Senato'ya gidiyor
Haberler » Dünya » ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi, dava dosyası Senato'ya gidiyor - Haberler

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi, dava dosyası Senato'ya gidiyor

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi 197 oya karşı 230 oyla Başkan Donald Trump'ın azil sürecini kabul etti

19.12.2019 04:42 | Son Güncelleme: 19.12.2019 04:42
ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi, dava dosyası Senato'ya gidiyor

Temsilciler Meclisi, "görevin kötüye kullanılması" nedeniyle 197 oya karşı 230 oyla Başkan 'ın azil sürecini kabul etti.


Bu sonuçla dava dosyası Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve Trump'ın yargı süreci başlayacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler