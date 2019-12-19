ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi, dava dosyası Senato'ya gidiyor
Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi 197 oya karşı 230 oyla Başkan Donald Trump'ın azil sürecini kabul etti
19.12.2019 04:42 | Son Güncelleme: 19.12.2019 04:42
Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, "görevin kötüye kullanılması" nedeniyle 197 oya karşı 230 oyla Başkan Donald Trump'ın azil sürecini kabul etti.
Bu sonuçla dava dosyası Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve Trump'ın yargı süreci başlayacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com