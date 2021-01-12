ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Pelosi: Baskın sırasında personel masanın altında 2.5 saat saklandı

ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi, 60 Minutes haber programında 6 Ocak Kongre baskınını anlatarak, Trump destekçileri tarafından yağmalanan odasının gördüğü tahribatı canlı yayında gösterdi.

ABD'de Donald Trump'ın Washington DC mitingi sonrası Trump destekçileri oylama yapılan Kongre binasını basmasına ilişkin olayın yankıları sürüyor.ABD Temsilciler Meclisi Sözücüsü Nancy Pelosi, 60 Minutes haber programında 6 Ocak Kongre baskınını anlattı. Baskını korkunç bir olay olarak nitelendiren Pelosi, odasına baskını gerçekleştiren kişilerin yapmış olduğu tahribatı da canlı yayında gösterdi.

PERSONEL 2,5 SAAT MASANIN ALTINDA SAKLANDI

Röportajda o anları anlatan Pelosi, baskın sırasında personelin yan odaya geçtiğini ve toplantı masasının altında yaklaşık 2,5 saat korku içinde saklandığını söyledi. Pelosi, baskın yapanların ise bu süre boyunca odasında bulunduklarınıı ve kilitli olan odaların yumrukla kırıldığını kaydetti. Görüntüleri canlı yayında paylaşan Pelosi "Çarşamba günkü demokrasimize yönelik saldırı, bizi halkın temsilcileri olarak görevlerimizi yerine getirmekten korkutmayı amaçlıyordu. Başarmalarına izin vermeyeceğiz. Kendimizi işimize adadık" dedi.

MASASINI DAĞITAN GÖSTERİCİ DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD Kongre binasının Trump yanlıları tarafından kuşatılması sırasında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisine girip masasını dağıtan Richard Barnett'in de tutuklandığını söylemişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı