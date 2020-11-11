ABD Temsilciler Meclisi'ne seçilen Omar, seçim kampanyası için eşinin şirketine 2.8 milyon dolar ödedi
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ABD Temsilciler Meclisi'ne seçilen Omar, seçim kampanyası için eşinin şirketine 2.8 milyon dolar ödedi

11.11.2020 16:27 | Son Güncelleme: 11.11.2020 16:31
ABD Temsilciler Meclisi'ne seçilen Omar, seçim kampanyası için eşinin şirketine 2.8 milyon dolar ödedi

ABD Temsilciler Meclisine yeniden seçilen Somali kökenli başörtülü İlhan Omar seçim boyunca eşi Tim Mynett'in sahip olduğu eStreet Group' adlı kampanya şirketine 2.8 milyon dolar ödediğini açıkladı.

  ABD Temsilciler Meclisine yeniden seçilen Somali kökenli başörtülü İlhan Omar seçim boyunca eşi Tim Mynett'in sahip olduğu eStreet Group' adlı kampanya şirketine 2.8 milyon dolar ödediğini açıkladı.

ABD'nin Minnesota eyaletinden Demokrat Parti'den seçimlere katılan Somali kökenli başörtülü İlhan Omar, Ekim 2018'de girdiği Temsilciler Meclisine yeniden seçildi. Omar, 2019-2020 seçim döneminde eşi Tim Mynett'in reklam ve kampanya şirketi olarak faaliyet gösteren 'eStreet Group'a 2.8 milyon ödediğini açıkladı.

ABD MEDYASINDAN İLK YORUM

 Son aylardaki en büyük ödemelerin başında 404 bin dolar ile dijital reklamcılık için ödediğini belirten Omar, reklam ve bilboard için de 289 bin dolar ödeme yaptığını kaydetti. Omar'ın aynı zamanda eşinin reklam şirketinden, video prodüksiyonu, web sitesi prodüksiyonu gibi hizmetler de aldığını belirtti. Öte yandan ABD medyası duruma ilişkin olarak "İlhan Omar aşk ile işi ayrı tutuyor" ifadeleriyle yorumladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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